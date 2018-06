Onderzoek: meer bijziendheid kind door tablet

Het Erasmus MC constateert dat het gebruik van tablet of smartphone leidt tot meer bijziendheid bij Rotterdamse kinderen van dertien jaar oud. Een kwart van de kinderen in die leeftijdsgroep is bijziend, blijkt uit een voorlopige analyse van onderzoek onder duizenden kinderen.

De kinderen worden al jaren gevolgd. Op zesjarige leeftijd had 2,5 procent in die groep kinderen problemen met scherp zien in de verte. De problemen nemen sindsdien toe. Smartphones en tablets zijn daarvan de oorzaak, maar ook boeken lezen kan de oorzaak zijn. Langdurig kijken naar voorwerpen dichtbij is niet goed voor de ogen. Het onderzoek is weliswaar uitgevoerd onder Rotterdamse kinderen, maar de onderzoekers veronderstellen dat de cijfers ook gelden voor kinderen in de rest van Nederland.

Om problemen te voorkomen zouden kinderen minder lang achter de schermpjes moeten zitten, zo adviseert het Erasmus. "Wij hanteren de 20-20-2 regel. Dat betekent dat een kind na twintig minuten achter een scherm of een boek een pauze moet inlassen waarbij het kind minstens 20 meter in de verte kijkt en ontspant. De 2 staat voor minstens twee uur per dag buiten spelen, omdat buitenlicht goed is voor het oog", aldus Jan Roelof Polling, onderzoeker bij het Erasmus MC.

Slechtziend

De bedoeling is dat de kinderen over drie jaar weer worden onderzocht. Polling verwacht dat het aantal bijzienden in de groep dan is gestegen tot de helft. Dit is volgens hem zorgwekkend omdat kinderen met bijziendheid een grotere kans hebben om op latere leeftijd slechtziend te raken. Het risico van bijziendheid ontwikkelen door dichtbij kijken geldt voor jongeren tot hun 21e, daarna niet meer.

Vergelijkbaar onderzoek onder jongeren uit een ander tijdperk is niet voorhanden, legt Polling uit. Maar dat uit ander onderzoek is gebleken dat huidige 45-plussers en 80-plussers respectievelijk 'slechts' 30 procent en 10 procent bijziend zijn, bewijst volgens hem dat de tablets en smartphones de boosdoeners zijn onder de huidige generatie jonge mensen. (ANP)