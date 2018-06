Coby Nogarede-Hoekstra wordt bestuursvoorzitter Zorgboog

Coby Nogarede-Hoekstra is per 1 september benoemd tot nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van de Zorgboog. Zij vervangt Henri Plagge, die op 1 mei aan de slag is gegaan als bestuursvoorzitter bij Adelante Zorggroep.

Nogarede heeft diverse managementfuncties bekleed in de ziekenhuiszorg. Zo was ze onder meer directeur van het universitair longcentrum Dekkerswald in Groesbeek.

Bij Zorgboog gaat Nogarede samen met Ton Borghs de tweehoofdige raad van bestuur vormen. Borghs, die de komende maanden de continuïteit van de bedrijfsvoering van de Zorgboog zal waarborgen, zegt uit te zien naar de samenwerking met Nogarede. "Coby sluit met haar collegiale houding en verbindende kwaliteiten goed aan bij de visie en besturingsfilosofie van de Zorgboog, waarbij de cliënt centraal staat en waarbij we met een breed aanbod inspelen op de wensen vanuit alle generaties."

Koers

Ook de raad van toezicht van de Zorgboog laat weten blij te zijn met de benoeming van Nogarede. "Ze is vanuit het primaire proces gegroeid naar bestuurlijke functies en is door haar bestuurlijk en strategische inzicht in staat om samen met Ton Borghs de sterke positie van de Zorgboog te bestendigen en de uitgezette koers verder te ontwikkelen en uit te voeren", aldus rvt-voorzitter Betty van de Walle.