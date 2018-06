Sterk GGZ opent kliniek voor behandeling burn-out

Sterk GGZ opent op Landgoed Kortenbos in Meerlo een kliniek voor mensen met een burn-out. In het zorghotel is plaats voor twintig gasten.

Dat meldt dagblad de Limburger op 5 juni. Mensen met een burn-out of depressieve klachten kunnen in het zorghotel verblijven en leren dan met hulp van psychiaters, psychologen of andere hulpverleners hoe ze met stress en druk moeten omgaan. Het is de bedoeling dat ze na een korte behandeling weer naar huis en aan het werk kunnen. Een behandeling kan ook onderdeel van een re-integratietraject zijn.

Capaciteit

De kliniek is een initiatief van Robert Driessen en Hein de Bie, bestuurders van Vincere GGZ, waar Sterk GGZ onderdeel van is. Sterk GGZ hoopt de capaciteit op Landgoed Kortenbos op korte termijn uit te breiden. Bij de gemeente Horst aan de Maas ligt een aanvraag voor de bouwvergunning van acht kantoorunits achter het zorghotel.