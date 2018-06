Minister gaat na of kind ouder moet verzorgen

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid gaat na of jonge kinderen soms verplicht worden te zorgen voor hun ouders. Volgens PVV-Kamerlid Fleur Agema krijgen zieke ouders minder uren zorg en huishoudelijke hulp als ze kinderen hebben van vijf jaar of ouder, de instanties zouden erop rekenen dat deze kinderen een deel van de zorg voor hun rekening nemen.

Agema vreest dat jonge kinderen daardoor gedwongen worden mantelzorger te worden voor hun ouder. Ze wil dat voortaan kinderen pas meegeteld worden als ze vijftien jaar of ouder zijn.

De Jonge gaat bekijken of de regel inderdaad zo in elkaar zit en dit gevolg heeft. Hij meent dat van kinderen niet wordt verwacht dat ze meedraaien in de professionele zorg, maar dat het gaat om karweitjes die van ieder kind kunnen worden gevraagd. "Mag je van een kind verwachten ook even te helpen de vaatwasser in te ruimen? Daarop is het antwoord natuurlijk ja." (ANP)