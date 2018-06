IGJ: zorg zelfstandige klinieken onder de maat

Zelfstandige klinieken moeten hun zorg gaan verbeteren. Dat meldt de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Klinieken moeten onder meer werken aan het verbeteren van de infectiepreventie en beter controleren op medicatie die met een injectie of infuus wordt toegediend.

Zelfstandige of particuliere klinieken zijn klinieken die gespecialiseerd zijn in bepaalde ingrepen die kunnen worden gepland. Daarbij gaat het onder meer om het verstrekken van nieuwe knieën of heupen, oogbehandelingen of cosmetische ingrepen.



"Patiënten moeten ervan op aan kunnen dat ze goede zorg krijgen, of dat nou in het ziekenhuis is of in een zelfstandige kliniek”, zegt hoofdinspecteur Marina Eckenhausen.

Maatregelen

De inspectie laat weten dat ze al meerdere keren heeft gesignaleerd dat de kwaliteit van zorg in een groot aantal gevallen niet voldoet. "Het toezicht op deze klinieken is geïntensiveerd, maar de gewenste en noodzakelijke verandering blijft uit'', meldt een woordvoerster.



De inspectie wil onder meer dat klinieken meer maatregelen nemen om het risico op infecties zo laag mogelijk te houden. Ook vraagt de inspectie zich af of zorgverleners in zelfstandige klinieken wel voldoende bekwaam en bevoegd zijn om met medische apparatuur om te gaan.



Brancheorganisatie Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) zegt dat er al een 'verbeterslag' gaande is. "Nu blijkt dat het bij sommige klinieken nog beter moet. Wij pakken de verbeterpunten van IGJ daarom graag samen met onze leden op, voor zover dit nog niet is gebeurd”, aldus directeur Paulette Timmerman. (ANP)