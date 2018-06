Jeugdzorginstelling breidt uit in Friese villa’s

Jeugdzorginstelling Driestroomhuis De Bosk uit het Friese Achtkarspelen gaat uitbreiden. De instelling koopt een dubbele villa in Drogeham, waar jongeren gaan wonen die dagelijks begeleiding nodig hebben.

Voor de aankoop van het pand was vijf ton nodig. De financiering werd geregisseerd door NLInvesteert Noord-Nederland. Vier ton wordt geleend van Triodos Bank en de overige ton komt van investeerders. Dat is via het platform NLInvesteert opgehaald, zo melden Driestroomhuis De Bosk en NLInvesteert op 6 juni in een gezamenlijk persbericht. De benodigde ton was binnen recordtijd gerealiseerd: binnen een uur na de start van de inschrijving was het geld binnen.

Wachtlijsten

Het gezinshuis van De Bosk in Achtkarspelen biedt onderdak aan zestien kinderen. Twee jaar geleden werd het huis uitgebreid met een nieuw gebouwd pand en een werkplaats voor dagbesteding. De kosten daarvoor – zo’n acht ton – werden ook via NLInvesteert geregeld. In de net verworven villa’s in Drogeham is ruimte voor zeven jongeren plus het gezin van de begeleiders. De capaciteitsuitbreiding was noodzakelijk, zo geeft De Bosk aan, vanwege de wachtlijsten. Er zijn wel vergelijkbare instellingen in de grotere steden van Friesland, maar veel jongeren willen juist in hun eigen omgeving blijven.