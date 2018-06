Aedifica koopt woonzorgcomplexen Smakt en Velp voor 16 miljoen

De Belgische investeerder in zorgvastgoed Aedifica heeft voor ongeveer 16 miljoen euro twee in gebruik zijnde woonzorglocaties gekocht. Het gaat om Zorghuis Smakt, bij Venray in Limburg, en Zorgresidentie Mariëndaal in Velp Noord-Brabant.

Dat maakt Aedifica op 7 juni bekend. Zorghuis Smakt werd in 2010 gerenoveerd en omgebouwd tot woonzorglocatie voor 32 ouderen met zware ZZP’s. Zorgresidentie Mariëndaal is in 2011 gerenoveerd. Het gebouw heeft 31 appartementen voor ouderen die zelfstandig willen wonen, met zorg en diensten op aanvraag, en 44 plaatsen voor revalidatie- en dementiezorg plus een dagverzorgingscentrum.

Merken

Zorghuis Smakt wordt uitgebaat door Zorghuis Nederland, dat zich richt op kleinschalige zorg in het middensegment van de markt. Zorgresidentie Mariëndaal wordt geëxploiteerd door Samen Aangenaam Ouder Worden, dat seniorenappartementen aanbiedt met zorg en diensten op aanvraag. De merken Zorghuis Nederland en Samen Aangenaam Ouder Worden zijn onderdeel van The Blueprint Group, een Nederlandse organisatie die in totaal twintig woonzorglocaties exploiteert met vijf verschillende merken.

Aandelen

The Blueprint Group tekende een langdurige huurovereenkomst met Aedifica Nederland, een dochter van de Belgische moedermaatschappij, met een resterende looptijd van 19 jaar. De initiële brutohuurrendementen bedragen ongeveer 6,5 procent. Voor de aanschaf heeft Aedifica op 7 juni 225 duizend nieuwe aandelen uitgegeven.



Recent heeft Aedifica voor 604 miljoen euro geïnvesteerd in zorgvastgoed in Nederland, België en Duitsland, bijna allemaal woonzorgcomplexen voor ouderen. De totale zorgvastgoedportefeuille van Aedifica bedraagt ongeveer 1,7 miljard euro.