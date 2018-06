Medicatieplatform wordt onderdeel van Jouw Omgeving

Medicatieplatform MedApp wordt onderdeel van e-health-platform Jouw Omgeving. Dit gebeurt in opdracht van het Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (E-KJP).

Jouw Omgeving is een digitaal platform dat cliënten in de ggz online ondersteuning en hulp aanbiedt. Ook kunnen cliënten via het platform met zorgprofessionals communiceren. MedApp helpt cliënten bij het trouwer innemen van hun medicatie. Ook biedt het ouders en betrokken zorgprofessionals beter inzicht in het medicijngebruik van de cliënt, waardoor het opstellen van behandelplannen eenvoudiger wordt.

Andreas Lamerz, geneesheer-directeur van Triversum, verwacht dat de applicatie kan zorgen voor een betere therapietrouw van de cliënten van de instelling. "De herinneringsnotificaties helpen vooral jongeren goed bij het innemen van hun medicatie. Bovendien ontvangen onze cliënten vaak een berg aan informatie – waaronder bijsluiterinformatie - die soms lastig te onthouden is. Nu kunnen ze dit rustig nalezen in de MedApp onder medicijneninformatie."

Probleem

Volgens Pit Janssen, apotheker en medeoprichter van MedApp, is medicatieontrouw een groot maatschappelijk probleem in Nederland. Slechts 60 procent van de medicijnen wordt ingenomen zoals voorgeschreven en de kosten daarvan lopen in de miljarden, aldus Janssen.