UMCG digitaliseert HR-processen

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) gaat dit jaar de eHRM-software van leverancier AFAS inzetten. Het ziekenhuis wil daarmee de HR-processen digitaliseren.

"Met het nieuwe systeem van AFAS willen we het voor medewerkers makkelijker maken om zaken zelf rechtstreeks af te handelen en direct inzage te hebben in een hun eigen dossier", zegt Michiel Kahmann, directeur HR van UMCG. "De software beschikt over de benodigde intelligentie en flexibiliteit om dit mogelijk te maken."

Het UMCG wil de software ook gebruiken om bepaalde speerpunten uit haar HR-visie, zoals leiderschapsontwikkeling en strategisch arbeidsmarktbeleid, de komende jaren verder ontwikkelen.