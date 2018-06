V&VN wil hygiënerichtlijn voor telefoons in de zorg

Verpleegkundigen en verzorgenden zijn over het algemeen heel hygiënisch met van alles en nog wat, behalve met hun mobieltje. Dat blijkt uit onderzoek onder meer dan 1.500 leden van V&VN. De beroepsvereniging pleit voor een algemene richtlijn voor het reinigen van de professioneel gebruikte telefoon en tablet.

Een derde van de ondervraagden maakt de telefoon nooit of hooguit enkele keren per jaar schoon, stelt de club vast. "De telefoon in de zorg lijkt wel het nieuwe vaatdoekje: je realiseert je niet hoe vies het kan zijn. Daar kunnen we nog veel in verbeteren", zegt V&VN-directeur Sonja Kersten.

Desinfecteren

"Ik heb zelf in de praktijk meegemaakt dat de invoering van tablets een rol speelde bij de verspreiding van een bacterie, omdat er in de organisatie nog geen goede afspraken waren over het desinfecteren. Ik pleit dan ook voor een algemene hygiënerichtlijn voor telefoons en tablets in de zorg, hoe ingewikkeld dat ook is."

Gebruik van de smartphone en/of tablet in het werk is steeds algemener, blijkt uit de peiling: 69 procent van de ondervraagden gebruikt de mobiele telefoon professioneel. (ANP)