Nefemed benoemt nieuwe voorzitter

De leden van Nefemed, de belangenorganisatie van producenten, importeurs en handelaren van medische hulpmiddelen, hebben Kristof Boogaerts benoemd tot nieuwe voorzitter. Dit gebeurde tijdens de algemene ledenvergadering van 6 juni.

Boogaerts is werkzaam als General Manager voor Nederland bij Johnson&Johnson Medical. Hij had daarnaast al zitting in het bestuur van Nefemed. Als voorzitter volgt Boogaerts nu Ruud Lubsen op, die deze functie sinds 2010 vervulde.

Ruud Stemerding is benoemd tot vicevoorzitter van het Nefemed-bestuur. Ook hij was al lid van het bestuur van de belangenorganisatie.