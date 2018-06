Tjerk Overduin verkozen tot Zorgfinancial 2018

Tjerk Overduin is de Zorgfinancial van het jaar 2018. De manager Financiën en Control bij Pieter van Foreest in Delft wint de verkiezing die Fizi, netwerk zorgfinancials, organiseert in samenwerking met haar sponsors Q-Consult, BDO en Oldenburg Bonsèl, alsmede Nyenrode University.

Volgens de jury, onder leiding van Hans ten Rouwelaar (Nyenrode), ontstijgt Overduin het vakgebied als bruggenbouwer. ‘Hij stimuleert zijn organisatie om vanuit prognoses de besluitvorming te sturen’ en ‘hij weet verschillende invalshoeken af te wegen en mee te nemen in de besluitvorming’. Collega’s beschrijven hem als een leidinggevende die iedereen zou willen hebben, omdat hij weet wat er leeft onder medewerkers. Hij heeft niet alleen oog voor de organisatie zelf, maar ook voor de medezeggenschapsraad, de OR en de cliëntenraad.

Overduin nam de prijs in ontvangst tijdens het Fizi Jaarevent 2018. Hij zei het belangrijk te vinden dat de verkiezing wordt gehouden, omdat hij trots is op zijn vak, op de collega's met wie hij samenwerkt en zijn netwerk binnen de vvt-sector en daarbuiten. Hij wil zich hard maken voor het aantrekkelijk maken en presenteren van het mooie vak van zorgfinancial aan jong opgeleiden.

Voorgaande winnaars van de titel van Zorgfinancial van het jaar waren Jaspert Meijburg (2009), Peter Langenbach (2011), Ingrid Hissink (2014) en Bas van Riet Paap (2016). Laatstgenoemde nam dit jaar ook zitting in de jury.