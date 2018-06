Jeugdbescherming Brabant zet ervaringsdeskundigen in

Jeugdbescherming Brabant gaat werken met ervaringsdeskundigen. Door de participatie van cliënten te vergroten, hoopt Jeugdbescherming Brabant haar dienstverlening te verbeteren. Met het oog hierop heeft Jeugdbescherming Brabant op maandag 11 juni een overeenkomst gesloten met Markieza, expertise- en opleidingscentrum voor ervaringsdeskundigheid in het sociaal domein.

“Wij willen onze dienstverlening zo goed mogelijk laten aansluiten bij de behoeften van onze cliënten”, motiveert bestuurder René Meuwissen de samenwerking met Markieza. “Daarom kiezen we bij de inzet van ervaringsdeskundigen voor een professionele aanpak.”

In dienst

Zowel voormalige als huidige cliënten kunnen worden ingezet als ervaringsdeskundigen. Zij kunnen onder meer een rol krijgen in het geven van voorlichting, in trainingen aan medewerkers of in bemiddelingsgesprekken. Het is de bedoeling dat Jeugdbescherming Brabant over vijf jaar ook ervaringsdeskundigen als jeugdzorgwerker in dienst heeft. “Dit betekent dat ervaringsdeskundigen worden opgeleid tot een professional op HBO-niveau, om dit werk te kunnen uitvoeren. Dit biedt dus zowel kansen voor onze organisatie als voor de ervaringsdeskundigen. Zij verbeteren zo hun positie op de arbeidsmarkt.”

Cliëntparticipatie

In 2017 is Jeugdbescherming Brabant begonnen met cliëntentafels, met als doel de cliëntparticipatie binnen de organisatie te verhogen. Door middel van deze cliëntentafels, naast de cliëntenraad, is de stem van cliënten op een laagdrempelig niveau en dichtbij georganiseerd. Ze blijken van toegevoegde waarde te zijn. Mede hierdoor ziet Jeugdbescherming Brabant meer mogelijkheden in het toepassen en delen van cliëntervaringen. De inzet van ervaringsdeskundigen is ook een wens van de cliëntenraad.

Markieza brengt in juni de behoeften en mogelijkheden voor Jeugdbescherming Brabant in kaart en komt in september met een plan van aanpak. Het is de bedoeling dat de eerste ervaringsdeskundigen begin 2019 daadwerkelijk aan de slag gaan.