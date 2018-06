Icare benut WK-fiasco om mannen voor de zorg te werven

Met een knipoog naar de gemiste kwalificatie voor het WK Voetbal is zorgaanbieder Icare een campagne gestart bedoeld om mannen voor de wijkverpleging te interesseren. Met een verwijzing naar de eigen huiskleuren belooft Icare nieuwe werknemers “ iedere dag het oranjegevoel”.

Waar Nederland on de aanloop naar grote voetbaltoernooien normaliter oranje kleurt, overheerst door het missen van de kwalificatie voor het aankomende WK in Rusland dit jaar stilte. Voor Icare alle reden om aandacht te vragen voor andere 'oranje' elden. “Ons team is wél gekwalificeerd, maar we kunnen altijd nieuwe spelers gebruiken”, zo luidt de begeleiden tekst van de campagne. “Onze verpleegkundigen en verzorgenden pieken elke dag. In de wijkverpleging en in verzorgings- en verpleeghuizen zetten zij zich in om de beste zorg te geven. Wil jij ook worden geselecteerd voor dit sterrenteam?”

Vrijheid

Met de campagne wil Icare onderstrepen dat werken in de wijkverpleging gekenmerkt wordt door grote zelfstandigheid, vrijheid en volop mogelijkheden tot ontwikkeling. Om het oranje-gevoel een gezicht te geven liet Icare elf mannelijke zorgverleners, werkzaam als verzorgende of (wijk)verpleegkundige bij Icare, fotograferen in het stadion van PEC Zwolle. Gedurende het WK voetbal verschijnen hun beeltenis en verhaal in kranten en op social media. Geïnteresseerden, mannen en natuurlijk ook vrouwen, kunnen zich melden voor een meeloopdag of hun CV achter laten op de website.