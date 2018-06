Patiëntenfederatie: 'Eigen risico in de zorg is rechtsongelijkheid'

Patiëntenfederatie Nederland roept de Tweede Kamer op om het verplichte eigen risico in de zorg substantieel te verlagen. De koepelorganisatie noemt het eigen risico 'een vorm van ongelijkheid die niet goed voelt'.

De Kamer debatteert dinsdagavond over een voorstel van minister Bruno Bruins (Medische Zorg) om het eigen risico deze kabinetsperiode niet verder te verhogen en ook niet te koppelen aan de stijging van de zorgkosten, de zogeheten indexering. In een brief roept de Patiëntenfederatie de Kamer op om verder te gaan dan alleen niet indexeren, de organisatie noemt dit hét moment voor een substantiële verlaging van het eigen risico.

Volgens de Patientiënfederatie worden patiënten in de nabije toekomst toch al op extra kosten gejaagd als bepaalde geneesmiddelen uit het verzekerd pakket gaan, zoals eerder deze maand aangekondigd door minister Bruins. Denk aan paracetamol 1000 mg, vitaminepreparaten en mineralen die chronische patiënten veel gebruiken. Patiënten moeten daar straks zelf voor gaan betalen. 'Een compensatie voor die kosten in de vorm van een veel lager eigen risico is wat ons betreft wenselijk', aldus de Patiëntenfederatie.

Straf op ziek zijn

'Veel patiënten zien het eigen risico als een straf op ziek zijn. Zij zijn het volledige bedrag vaak al na een paar maanden kwijt, terwijl mensen die niets mankeren die 385 euro niet hoeven op te hoesten. Dat is een vorm van rechtsongelijkheid die niet goed voelt', schrijft de Patiëntenfederatie in de brief aan de Tweede Kamer. Verder wijst de organisatie erop dat de meeste zorgverzekeringspremies de afgelopen jaren omhoog zijn gegaan, en dat het niet indexeren van het eigen risico er dus niet toe leidt dat de kosten voor de zorgverzekering gelijk blijven.