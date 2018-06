Leyhoeve zorg benoemt Margje Mahler als nieuwe bestuurder

Margje Mahler is aangesteld als algemeen directeur van Leyhoeve Zorg per 28 mei. Hendrik Roozen en Laurens van Rij, initiatiefnemers van het concept van de Leyhoeve, zullen zich weer richten op projectontwikkeling en op de ontwikkeling van nieuwe locaties in andere steden.

Woonlandschap de Leyhoeve is een woonzorgcomplex voor senioren, waar gastvrijheid, leefplezier, woongenot en kwaliteit centraal staan. De Leyhoeve beschikt binnen de complexen in Tilburg en Groningen over diverse faciliteiten waaronder een bar, brasserie en pizzeria. De organisatie levert naar eigen zeggen diensten die men normaliter kan verwachten van een hotel.

Margje Mahler wordt verantwoordelijk voor de zorg binnen de Leyhoeves. Zij heeft psychogerontologie gestudeerd aan de Radboud Universiteit en werkt sinds 2003 als psycholoog in de ouderenzorg. Daarnaast heeft ze in het verleden was ze onder meer als expert en senior adviseur Dementie en Kwetsbare Ouderen verbonden aan Vilans en werkte ze tot januari 2018 als portefeuillehouder Kwaliteit Verpleeghuiszorg voor Zorginstituut Nederland.

Hotelwereld

Hendrik Roozen en Laurens van Rij zijn de Leyhoeve gestart vanuit het idee dat de zorg in Nederland 'anders moet én kan', waarbij mensen onder een dak kunnen blijven wonen, ook wanneer er beperkingen zijn of zorg noodzakelijk is. Het is volgens hen nu tijd het stokje van de zorg over te dragen aan iemand die ook echt uit de zorg komt. Roozen en Van Rij komen uit de hotelwereld en de projectontwikkeling. Met de aanstelling van Mahler streven zij ernaar de zorginhoudelijke expertise in de aansturing van de organisatie van de zorg te borgen.