RRR en Aafje Thuiszorg kondigen nieuw bedrijf aan

Het Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam (RRR)en Aafje Thuiszorg willen samen een nieuwe onderneming starten. Dat maakt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) bekend.

Stichting Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam en Stichting Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotels hebben op 4 juni 2018 de ACM om toestemming gevraagd voor de joint venture. RRR houdt zich bezig met klinische en poliklinische revalidatie en verpleeghuiszorg. Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotels houdt zich bezig met verpleging, verzorging en thuiszorg.

RRR is in 2017 gefuseerd met Fundis, dat zich bezighoudt met thuiszorg, verpleegkundige hulp, woonzorgcentra en aanvullende diensten op het gebied van gezondheid, welzijn en comfort. De fusieorganisatie wil samen met Aafje een nieuwe keten voor zorg na een Cardiovasculair Accident (CVA-zorg) ontwikkelen in Rotterdam en omstreken. De locatie van waaruit de ketenzorg plaatsvindt is RRR in Hillegersberg. Daar wordt straks naast revalidatiezorg ook langdurige somatische zorg en kortdurend verblijf in een zorgpension aangeboden.