Vrijspraak huisarts van ontucht met patiënt

De rechtbank in Maastricht heeft dinsdag een 49-jarige huisarts uit Brunssum vrijgesproken die ervan beschuldigd werd ontucht te hebben gepleegd met een patiënt.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden nog achttien maanden celstraf, maar de rechtbank acht de ontucht niet bewezen.

De uit België afkomstige huisarts met een praktijk in Brunssum gaf voor de rechtbank toe seksuele handelingen met de vrouw te hebben gepleegd. Maar volgens hem had de vrouw die zelf uitgelokt. De rechtbank vindt geen bewijs dat de vrouw niet wist wat ze deed omdat ze verminderd bewust zou zijn geweest van de situatie, zoals het OM stelde.



De huisarts gaf overigens toe in de fout te zijn gegaan met de seks met de vrouw, die hem na een paniekaanval gebeld had. (ANP)