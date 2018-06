Prisma vernieuwt raad van toezicht

Prisma, zorg en dienstverlening aan mensen met een beperking in Brabant, benoemt per 1 juli twee nieuwe leden in de raad van toezicht. Het betreft Jérôme Verhagen en Roel Goffin.

Verhagen wordt daarbij tevens benoemd als voorzitter. Hij volgt in deze rol Lambert van Nistelrooij op, die aftreedt na het vervullen van de volle termijn. Verhagen heeft verschillende directiefuncties vervuld bij Philips. Op dit moment heeft hij verschillende toezichtfuncties bij bedrijven en instellingen.

Goffin heeft als aandachtsgebied financiën. Hij is bestuurder bij Zuyderland en vervult eveneens verschillende toezichtfuncties. Goffin vervangt Pier Holtrop die ook statutair aftreedt vanwege het verlopen van zijn termijn.

De raad van toezicht van Prisma is zeer ingenomen met de benoeming van de nieuwe leden en denkt dat zijn een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de verdere strategische ontwikkeling van Prisma.