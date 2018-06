Erasmus Centrum voor Zorgbestuur MhBA benoemt academisch directeur

Richard Janssen is aangetreden als academisch directeur van de Master of Health Business Administration (MhBA) van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur per 1 maart jongstleden. Hij bekleedt deze functie samen met Inge Bongers.

Richard Janssen is bijzonder hoogleraar Sturing en management van instellingen in de zorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en hoogleraar Economie en organisatie van de gezondheidszorg aan Tilburg University. Hij heeft ruim vijftien jaar bestuurlijke ervaring in de gezondheidszorg. Binnen de MhBA nam hij al langer het onderdeel over strategisch management voor zijn rekening. Nu gaat hij samen met Inge Bongers het gehele programma inhoudelijk leiden.

De MhBA is bestemd voor managers en professionals op strategisch leidinggevende posities binnen de zorg, die een volgende stap in hun carriere willen maken. Volgens Janssen is het sturen van een zorgorganisatie aanmerkelijk complexer geworden. ‘Zorgorganisaties functioneren steeds meer als echte bedrijven die risico lopen, zaken doen met de bank en contracten moeten wegslepen bij gemeenten en zorgverzekeraars.’ De MhBA voorziet volgens hem mensen van de daartoe benodigde vaardigheden, kennis en inzichten.