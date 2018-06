Zorgdetacheerder Quoratio neemt Zorgon over

Quoratio, detacheerder van professionals in HR-, salaris- en zorgadministratie, Zorgon over. Zorgon houdt zich bezig met zorgfinanciering, zorginformatie en projectbeheersing en is onder meer actief op het gebied van EPD-implementaties en optimalisatie.

Met de overname lanceert Quoratio ook een nieuwe tak van het bedrijf, Quoratio Consultancy. Beide ondernemingen leverden voorheen diensten bij dezelfde opdrachtgevers, maar niet binnen hetzelfde werkveld. De twee organisaties hebben samen ruim 400 medewerkers.