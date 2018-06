Hoofdbrekens over euthanasie op dementerende vrouw

Het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg zal de komende weken een oordeel vellen over de euthanasie op een dementerende, wilsonbekwame vrouw. Op het moment dat zij in een instelling voorafgaand aan de euthanasie een middeltje in haar koffie kreeg voor een rustige inleiding, was zij niet over de plannen ingelicht. Wel had de vrouw ooit opgeschreven dat zij wilde sterven voor zij naar een tehuis zou moeten, maar later voegde zij toe dat ze wel zelf het moment wilde bepalen.

Volgens de specialist ouderengeneeskunde die de euthanasie verrichtte, zou een laatste bespreking van de aanstaande euthanasie niet meer bij de patiënt zijn aangekomen, zei ze woensdag tijdens de zitting. "Iemand heeft het recht bij wilsonbekwaamheid niet overvraagd te worden."

Nadat verdere stappen voor de euthanasie werden verricht, richtte de vrouw zich op en vloekte zij, maar dat zou een schrikreactie op de middelen zelf zijn geweest en "geen verzet", aldus de arts. Zij is ervan overtuigd dat de vrouw euthanasie wilde, niet alleen door de verklaring, maar herhaaldelijk ook door haar gedrag, waaruit volgens haar bleek dat de oud-kleuterleidster diep ongelukkig was. "Ik sta hier met een zuiver geweten", aldus de arts van wie de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd echter vindt dat ze "buiten de kaders heeft gehandeld". Wel had zij collega's aan haar zijde gevonden.

Wegkwijnen

De moeder van de dementerende vrouw was ook dement geworden en had twaalf jaar in een verpleeghuis zitten wegkwijnen. Nadat er bij haar dochter dementie was vastgesteld, stelde deze de verklaring op dat het voor haar moest stoppen als ze naar een inrichting moest. Ze belandde toch in een tehuis, doordat haar man, die haar verzorgde, dreigde in te storten. Hij wilde haar ook niet graag kwijt en had moeite het gesprek aan te gaan over haar oude wens. Het 'moment' om de zaak samen aan te kaarten ging voorbij.

In het tehuis werd het de arts telkens duidelijk dat de vrouw graag dood wilde, al reageerde de patiënt ook wel verwilderd en overdonderd op vragen daarover. "Maar haar gedrag was overeenkomstig haar verklaring." Een dochter van de patiënte heeft tijdens het nog lopende justitiële onderzoek verklaard dat haar moeder een dag voor haar dood even helder was en zei dat ze dood wilde.

De uitspraak is op 24 juli. (ANP)