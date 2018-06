Patiënten Erasmus MC kunnen weer warm douchen

De stroomstoring in het Erasmus MC in Rotterdam is opgelost, alle patiënten hebben weer warm water. Het operatieprogramma verloopt volgens planning. "De patiëntenzorg in het oude gebouwdeel (poli’s gynaecologie, urologie, vruchtbaarheidscentrum) is verplaatst naar alternatieve locaties in de nieuwbouw en kan ongestoord voortgang vinden", meldt het ziekenhuis.

Dinsdag zag het er nog naar uit dat patiënten de rest van de week niet warm zouden kunnen douchen als gevolg van de stroomstoring. Daardoor moest een stoominstallatie worden uitgeschakeld. Dit systeem wordt onder meer gebruikt voor het steriliseren van operatiegereedschap. (ANP)