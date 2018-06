Annelien Bredenoord houdt zesde Els Borst Lezing

Prof. dr. Annelien Bredenoord, hoogleraar ethiek van biomedische innovatie aan het UMC Utrecht, houdt dit jaar de Els Borst Lezing op woensdagmiddag 5 september 2018 in Den Haag. Dat maakt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving bekend.

De Els Borst Lezing is een initiatief van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) en wordt dit jaar voor de 6e keer georganiseerd. Het CEG is in 2003 opgericht, op verzoek van de toenmalige minister van VWS, Els Borst. Sindsdien signaleert en informeert het CEG over diverse ethische vraagstukken die worden opgeroepen door nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg.



Het CEG is een samenwerkingsverband van de Gezondheidsraad (GR) en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS).