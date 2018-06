Aantal meldingen zorgfraude helft toegenomen

Het aantal meldingen over mogelijke fraude in de zorg is met ruim de helft toegenomen tot 675. Vooral in de wijkverpleging en met geld voor persoonsgebonden budgetten (pgb's) werd in 2017 fors meer gesjoemeld, blijkt uit een rapport van het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ).

Bij de meeste fraudemeldingen (27 procent) gaat het om zorgverleners die duurdere behandelingen declareren dan er werkelijk gegeven en noodzakelijk was. Ook vervalsing van declaraties en ander gesjoemel met de boekhouding komen vaak voor. De stijging van het aantal meldingen komt deels doordat opsporingsdiensten, toezichthouders en uitvoerders in de zorg actiever informatie uitwisselen.

Het IKZ is een samenwerkingsverband van onder meer Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Inspectie SZW, Belastingdienst, Openbaar Ministerie en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. (ANP)