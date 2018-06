'Toon een realistisch beeld van ouderenzorg'

Zorgbestuurders en politici kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van het imago van de ouderenzorg, door een realistisch beeld te laten zien van hoe het er in de verpleeghuizen aan toe gaat en niet te veel te focussen op incidenten. Dit kan ervoor zorgen dat meer mensen ervoor kiezen om in deze branche te willen werken. Zorgorganisaties kunnen hun kwaliteit verbeteren en van elkaar leren door met regelmaat bij elkaar een kijkje in de keuken te nemen.

Dit kwam naar voren tijdens de discussie na afloop van de presentatie van de film ontwikkeld in het kader van 'Van huis naar Thuis', een project van seniorenbelangenbehartiger ANBO, dinsdagavond in Den Haag.

Voor het project gingen tien verpleeghuisbestuurders samen met een zorgmedewerker op werkbezoek in een ander verpleeghuis. Ook verwelkomden zij de bestuurder en een medewerker uit dat verpleeghuis in eigen huis. ANBO startte het project om in beeld te brengen hoe het er in de verschillende verpleeghuizen werkelijk aan toe gaat en om te zorgen dat bestuurders en zorgverleners van elkaar gaan leren. "We zagen dat incidenten die weinig te maken hebben met de realiteit van alledag in het verpleeghuis werden uitvergroot", zegt Atie Schipaanboord, coördinator collectieve belangenbehartiging, zorg en wonen bij ANBO. "Het ging dan steeds om een incident op één locatie. Dat moet je daar oplossen, en niet net doen alsof dit een realistisch beeld schetst van de hele sector."

Enny Hoenselaar, bestuurder van woonzorgcentrum St. Anna in Boxmeer, deed mee aan het project "om bij te dragen aan positieve initiatieven op het gebied van de verpleeghuiszorg". "Als verpleeghuisbestuurders hebben wij geen gemakkelijke baan: er is veel negatieve publiciteit over de verpleeghuiszorg en dat maakt het belangrijk om te laten zien hoe het er werkelijk aan toe gaat."

Niet alleen zorgbestuurders, maar ook politici kunnen een bijdrage leveren aan het verbeteren van het imago van de verpleeghuizen, vinden onder meer Tweede Kamerleden Evert Jan Slootweg (CDA) en Sophie Hermans (VVD). "We moeten incidenten minder onder een vergrootglas leggen", zegt Slootweg. Hermans: "Voor ons Kamerleden betekent dit: niet bij elk incident direct een debat aanvragen. En niet overal meteen een regel van willen maken."

Kwaliteitskader

Het ANBO-project had tevens tot doel om zorgprofessionals en bestuurders te stimuleren van elkaar te leren. Daarmee sluit het project aan op het uitgangspunt uit het in januari 2017 vastgestelde Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg dat verpleeghuizen lerende organisaties horen te zijn, stelt Schipaanboord. Schipaanboord: "Ik hoop dat veel meer verpleeghuizen op deze manier een kijkje bij elkaar in de keuken gaan nemen. Als je een hele dag meeloopt krijg je echt een goed beeld van het reilen en zeilen in zo’n huis. Je proeft de sfeer en neemt dingen mee die je in je eigen huis ook kun toepassen. Of je wordt je juist bewust van het feit dat je een heel goede reden hebt om zelf dingen anders te doen, ook dat is waardevol."