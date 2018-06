'ACM keurde te veel ziekenhuisfusies goed'

De Autoriteit Consument en Markt heeft de afgelopen jaren te makkelijk fusies tussen ziekenhuizen goedgekeurd. Daardoor is de ziekenhuismarkt nu te geconcentreerd, is er te weinig concurrentie mogelijk en is het voor verzekeraars moeilijk om op basis van kwaliteit zorg in te kopen. Het is de belangrijkste conclusie van gezondheidseconoom Anne-Fleur Roos, die de afgelopen jaren onderzoek deed naar de fusies en op het onderwerp promoveert aan Erasmus School of Health Policy & Management.

Van de 34 ziekenhuisfusies die aan de ACM werden voorgelegd, keurde de toezichthouder er maar één af. Een versmelting van het Albert Schweitzer Ziekenhuis en de Rivas Zorggroep zou te weinig ruimte voor concurrentie in de regio tussen Dordrecht en Gorinchem overlaten.

Volgens Roos is de markt is na een aantal fusiegolven nu enorm geconcentreerd. "Zorgverzekeraars en ziekenhuizen zijn in veel regio's wederzijds afhankelijk van elkaar geworden. Daardoor is het moeilijk voor de verzekeraars om op basis van de prijs of kwaliteit zorg in te kopen", zegt zij in het FD van vandaag.

Toezichthouder ACM heeft gedacht dat de introductie van marktwerking in de zorg vanzelf zou leiden tot meer concurrentie. "Maar dat bleek uiteindelijk niet het geval. Je ziet bijvoorbeeld dat relatief weinig nieuwe aanbieders tot de markt toetreden”, ziet Roos. Concurrentie zou onder andere moeten komen van zelfstandige klinieken, maar die nemen op dit moment nog maar ongeveer 4 procent van de markt voor ziekenhuiszorg voor hun rekening.

De ACM lijkt al tot dezelfde conclusies te zijn gekomen. Eind vorig jaar kondigde de marktwaakhond dan ook al aan het toezicht op fusieplannen van ziekenhuizen te gaan verscherpen. De aanscherping van het beleid komt volgens Roos echter 'te laat'. Volgens de gezondheidseconoom was het al langer bekend dat fusies leiden tot prijsstijgingen en lang niet altijd een verbetering van de kwaliteit laten zien.