Marianne Acampo versterkt raad van bestuur St. Anna Zorggroep

Marianne Acampo treedt per 1 juli toe als lid raad van bestuur van de St. Anna Zorggroep. Zij volgt Charles Evers op, die de functie tot 1 juni op interim-basis heeft vervuld.

St. Anna omschrijft Acampo als een bestuurder met ruime ervaring op bedrijfskundig en financieel vlak. De afgelopen jaren was zij actief binnen zorgorganisatie Careyn, waar zij verantwoordelijk was voor een groot aantal verandertrajecten. Daarvoor is zij actief geweest in bestuurlijke en hoger managementfuncties in diverse ziekenhuizen, waaronder het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) in Beverwijk, en binnen de geestelijke gezondheidszorg (ggz).

De raad van toezicht van St. Anna kijkt "vol vertrouwen" uit naar de komst van Acampo". "Haar affiniteit met organisaties in een dynamische omgeving gecombineerd met haar brede bestuurlijke ervaring - zowel in ziekenhuiszorg als in de ouderenzorg - geeft ons het vertrouwen dat zij samen met voorzitter Ingrid Wolf-de Jonge verder kan bouwen aan een wendbare, toekomstgerichte organisatie", aldus Gerrit Witzel, voorzitter van de raad van toezicht.