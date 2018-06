HBO-verpleegkunde Rivierenland van start

Samen hopen de partners de instroom van hoger opgeleide verpleegkundigen in de zorginstellingen in Rivierenland de komende jaren te vergroten. Voltijd-HBO studenten verpleegkunde kunnen nu in de regio blijven wonen, leren en werken. De praktijk kunnen ze dichtbij huis opdoen in de samenwerkende instellingen, theorie wordt in de eerste jaren geleerd in Ede. Aankomend studenten worden vooral in de regio gezocht en actief benaderd.

Er is veel behoefte aan hoger opgeleide verpleegkundigen, sprak ziekenhuisbestuurder Marc Hendriks, bij het tekenen van de overeenkomst. "We hebben in onze instellingen veel mensen met veel verschillende kwaliteiten en vaardigheden. Maar we hebben meer en meer medewerkers nodig die kunnen nadenken over hóe we die kennis en vaardigheden inzetten. In ons ziekenhuis streven we daarom naar 30 procent HBO-opgeleide verpleegkundigen. (..) De personeelstekorten in de zorg zullen alleen maar toenemen. (..) Alle samenwerkingspartners zijn er inmiddels van overtuigd dat we dit alleen doen slagen door samen te werken."