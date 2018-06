FunX zet zich in voor KWF Kankerbestrijding

Jongerenstation NPO FunX zet zich een jaar lang in voor KWF Kankerbestrijding. De zender zamelt geld in en vraagt aandacht voor jongeren met kanker. Radio-dj Fernando Halman begon de actie door luisteraars op te roepen met hem mee te doen aan de Dam tot Damloop voor het KWF.

"In Nederland is er best veel aandacht voor kanker, maar de aandacht richt zich vaak op volwassenen'', zegt programmaleider Sharid Alles. "Jongeren vormen niet de grootste groep patiënten, maar ook voor hen betekent het dat hun leven compleet overhoop wordt gegooid. Zowel wanneer ze zelf ziek worden als wanneer een van hun ouders of beste vrienden ziek worden. Deze jongeren willen we een stem geven en ze laten zien dat FunX er voor ze is.''



Naast de Dam tot Damloop op 23 september wil de jongerenzender nog meer projecten opzetten. Ook worden er portretten gemaakt van jongeren met kanker. FunX wil de ziekte op deze manier beter bespreekbaar maken. (ANP)