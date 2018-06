Haaglanden MC benoemt nieuwe voorzitter raad van toezicht

De raad van toezicht van het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) heeft Arjen Dorland per 1 juli benoemd tot lid van de raad en is voornemens hem per 1 augustus te benoemen tot nieuwe voorzitter. Hij neemt de voorzittershamer over van Wim Deetman.

Dorland studeerde scheikunde aan de Universiteit van Utrecht en haalde zijn MBA aan het Henley Management College in het Verenigd Koninkrijk. Na de start van zijn carrière bij Fokker en Exxon Mobil bekleedde hij verschillende managementfuncties bij Shell. Sinds 2012 vervult Dorland verschillende toezichthoudende rollen. Zo is hij commissaris bij ABN AMRO, vicevoorzitter van de raad van commissarissen van Essent en member of the board of trustees van het Naturalis Biodiversity Center.

De raad van toezicht is blij met de komst van Dorland. "Met zijn kennis en ervaring zal Arjen Dorland een belangrijke bijdrage leveren aan een solide toekomst van HMC, waar kwalitatief hoogwaardige zorg vanuit het perspectief van de patiënt leidend is. Wij zijn trots dat Dorland voor ons heeft gekozen", aldus Rob van der Plank, waarnemend voorzitter van de raad van toezicht.