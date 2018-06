ZN: maximering medicijnen kost patiënt geld

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) waarschuwt in een brief aan de Tweede Kamer voor de gevolgen van een plan van minister Bruno Bruins (Medische Zorg). Die wil bijbetalingen voor geneesmiddelen maximeren op 250 euro per verzekerde per jaar. De verzekeraars zijn nu bang dat fabrikanten door dat plan stoppen met de huidige compensatieregelingen en dat geneesmiddelenprijzen gaan stijgen.

Volgens ZN profiteert slechts 0,2 procent van de mensen van Bruins' maximeringsmaatregel, terwijl veel meer patiënten juist met extra kosten krijgen te maken. Zo krijgen verzekerden naast hun eigen risico straks ook extra rekeningen op de deurmat voor geneesmiddelen. Bovendien is het systeem om de bijbetalingen te maximeren bureaucratisch en duur.

"Als de minister de bijbetalingen gaat maximeren op 250 euro, dan is het risico reëel dat veel fabrikanten stoppen met hun terugbetaalregeling. Hierdoor gaan mensen, die nu alleen op papier een bijbetaling hebben, straks daadwerkelijk bijbetalen", stelt de koepelorganisatie. De gevolgen voor individuele patiënten zijn volgens ZN niet te voorspellen.

Stapeling

ZN steunt het kabinet om de stapeling van eigen betalingen in de zorg te verminderen, maar vindt het "onbegrijpelijk dat de minister kiest voor een groot bureaucratisch systeem in plaats van maatwerkoplossingen voor de kleine groep patiënten met hoge bijbetalingen".

Minister Bruins wil lagere maximumprijzen voor geneesmiddelen, scherper inkopen en beter kijken welke geneesmiddelen tegen welke prijs worden vergoed, zo werd afgelopen vrijdag bekend. Hij hoopt door onder meer deze maatregelen over vier jaar 467 miljoen euro per jaar te besparen. (ANP)