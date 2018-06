Rode Kruis: Nederlander weet niet wat te doen na insectenbeet

Mensen weten vaak niet wat ze moeten doen als ze in aanraking met de eikenprocessierups of met een berenklauw. Ook bij de beet van een teek of een insect weten ze niet hoe ze moeten handelen. Dat blijkt uit onderzoek van het Rode Kruis.

De eikenprocessierups zorgt dit jaar al vroeg voor veel overlast door het warme weer. Na aanraking krijgen mensen enorme jeuk en huidirritatie. Acht van de tien Nederlanders heeft volgens het onderzoek echter geen idee wat ze dan moeten doen. Dat geldt ook voor als ze in contact zijn gekomen met een berenklauw. Deze plant ook kan behoorlijke huidirritatie en ook brandblaren veroorzaken.

Mensen denken wel vaak te weten wat te doen bij een insectenbeet. Maar bij de enquête gaven ze echter het verkeerde antwoord. Slechts 6 procent weet hoe te handelen bij een insectenbeet.

Om wel te weten wat te moet doen, adviseert het Rode Kruis de EHBO-app te raadplegen. Hier staat te vinden wat de juiste handelswijze is. (ANP)