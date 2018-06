Evacuaties om brand woonzorgcentrum Enschede

Vijftien bewoners van een zorginstelling in Enschede zijn dinsdagochtend geëvacueerd vanwege brand. Niemand is gewond geraakt en de brandweer had het vuur, dat in de keuken woedde, snel bedwongen. Wel hing daarna nog veel rook in het woonzorgcentrum aan de Rechterveldbrink.

Bewoners moesten afwachten totdat de brandweer het pand goed had doorgelucht. De mensen die uit voorzorg naar buiten moesten, werden elders in het gebouw en in een pand ernaast opgevangen. Waardoor de brand is ontstaan, is nog onbekend. (ANP)