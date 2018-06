De Passerel benoemt nieuwe bestuurder

Stichting De Passerel wordt vanaf 1 september aanstaande geleid door Aukina de Bruin. Zij volgt Freddie Wools op, die al enige tijd thuis zit vanwege een conflict met de raad van toezicht.

Aukina De Bruin is sinds 2011 directeur Zorg & Wonen in Regio Noord bij Philadelphia Zorg in Nunspeet. Zij heeft veel ervaring in het vergroten van de naamsbekendheid van de organisatie en het samenwerken met verschillende samenwerkingspartners. Ook zijn er grote herhuisvestingstrajecten waar zij sturing aan geeft. De nieuwe bestuurder is met positieve adviezen van de ondernemingsraad (OR) en de centrale cliëntenraad (CCR) benoemd. De huidige interim-bestuurder, Thea Bongers, zorgt voor een warme overdracht.

Freddie Wools was jarenlang bestuurder van De Passerel, de afgelopen maanden was hij niet meer actief in deze rol. De raad van toezicht probeerde hem in 2017 te ontslaan, maar dat mocht niet van de rechter. De raad van toezicht raakte met Wools in conflict omdat hij een afkoopsom van ruim een half miljoen euro eiste. Zijn vertrek is inmiddels officieel met ingang van 1 oktober aanstaande.