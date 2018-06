Brabantse organisaties pakken voedselverspilling in de zorg aan

Het programma 'Duurzaam en Gezond aan Tafel' van Diverzio gaat in Brabant van start om voedselverspilling in de zorg aan te pakken en de kwaliteit van eten in zorginstellingen te verbeteren. Diverzio heeft hiertoe een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Rabobank 's-Hertogenbosch, stichting Godshuizen en AgriFood Capital.

In het programma werken zorgorganisaties binnen een jaar toe naar een hogere maaltijdtevredenheid, lagere kosten, minder verspilling en duurzamer inkopen. Het idee is dat lekker, gezond en duurzaam eten in de zorg bijdraagt aan een sneller herstel, verbeterde gezondheid en kwaliteit van leven. Cliënten hebben een hogere levensverwachting, het aantal ligdagen neemt af en ondervoeding wordt voorkomen, aldus de initiatiefnemers.

"Voeding vormt een zeer belangrijk aspect van het dagelijks leven in onze instellingen", zegt Eddy van Doorn, bestuursvoorzitter van deelnemende zorgorganisatie Reinier van Arkel. "Graag delen we onze ervaringen met andere instellingen in de regio en gaan we gezamenlijk nog meer stappen zetten om ons eten en drinken nog duurzamer en gezonder te maken."

Besparing

Deelnemers aan het programma leren onder meer over verbetering van de maaltijdbeleving, smaak, kwaliteit, duurzaamheid, kostenbeheersing en reductie van voedselverspilling. Inmiddels hebben zo’n honderd Nederlandse zorgorganisaties deelgenomen aan het landelijke programma. Volgens Diverzio levert de aanpak bij een gemiddelde instelling met 400 cliënten zo’n 50 duizend euro aan besparingen op en zorgt het voor 15 procent minder verspilling. Ook staat er een kwart meer duurzame producten op het menu.