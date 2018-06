Archipel heeft primeur met keurmerk 'dementie op jonge leeftijd'

Archipel-locatie Landrijt heeft onlangs de audit voor het keurmerk 'Prezo dementie op jonge leeftijd' met goede resultaten afgerond. Archipel komt daarmee naar eigen zeggen als eerste organisatie in Nederland in aanmerking voor het keurmerk 'Prezo dementie op jonge leeftijd'.

Archipel zegt dat de goede resultaten te danken zijn aan het continue blijven werken vanuit het cliëntperspectief. Door de cliënt de regie te geven heeft Landrijt op alle zeven kernwaarden van het Prezo-keurmerk goed gescoord, te weten: plezier, veiligheid, ruimdenkendheid, vrijheid, participeren, vertrouwen en vakkundigheid.

Het Landrijt-team zorgt er goed voor dat de eigenheid van een cliënt binnen de context van het wonen in een groep wordt geborgd. Dit consistente streven naar goede zorg komt ook terug in de feedback van de mantelzorgers. Daarnaast is het team er in geslaagd om de kwaliteits- en verbetercyclus goed te doorlopen.

Het keurmerk is specifiek voor deze bijzondere doelgroep ‘jonge mensen met dementie’ ontwikkeld. Leden van het Kenniscentrum Dementie, waaronder Archipel, en de organisatie Perspekt hebben in het ontwikkeltraject nauw samengewerkt met mantelzorgers om zo een goed keurmerk te ontwikkelen. Aan de hand van de eerder genoemde zeven kernwaarden is in het keurmerk vastgelegd op welke zorg en ondersteuning mensen met dementie op jonge leeftijd en hun omgeving mogen rekenen.