Huub Rommers verruilt Noorderboog voor Zorggroep Almere

Bestuurder Huub Rommers gaat Zorggroep Noorderboog verlaten. Hij stapt over naar Zorggroep Almere, waar hij per 1 september 2018 gaat werken als bestuurssecretaris.

Huub Rommers werkt sinds 2015 als bestuurder van Noorderboog. Hij is zijn loopbaan begonnen als verpleegkundige. Na het behalen van zijn doctoraal Bestuurskunde in 2002 heeft hij bij verschillende zorgorganisaties gewerkt als directeur. Sinds 2012 is Rommers werkzaam bij Zorggroep Noorderboog, eerst als bestuurssecretaris en sinds 2015 als bestuurder.

Hij gaat werken bij Zorggroep Almere, waar overgegaan wordt van een tweehoofdige- naar een eenhoofdige raad van bestuur. Deze wordt ondersteund door de bestuurssecretaris, oftewel Rommers.

Zorggroep Noorderboog zal vooralsnog alleen door collega-bestuurder Erwin Duits bestuurd worden. Hij zal samen met de raad van toezicht en het management zorgdragen voor een 'passende toekomstige organisatie-inrichting'.