Nieuw instrument voor behandeling Parkinson

Ook minder ervaren hersenchirurgen kunnen binnenkort dankzij een nieuw instrument Parkinsonpatiënten behandelen tegen onder meer trillen. Dat scheelt in de wachtlijsten, is de verwachting. Marc Janssens ontwikkelde het instrument aan de TU in Eindhoven en promoveert er volgende week op.

Het gaat om een apparaat voor diepbreinstimulatie (DBS), dat Parkinsonpatiënten kan afhelpen van ongecontroleerd bewegen of trillen. De bestaande technologie kan alleen door topspecialisten met een goede kans op succes worden toegepast.



In Nederland kan de wachttijd voor deze behandeling nu nog oplopen tot twee jaar, maar dat kan verminderen als er meer medici mee aan de slag kunnen. De vereiste precisie wordt haalbaarder voor meer behandelaars.



Extra voordeel is volgens de universiteit dat patiënten niet meer bij bewustzijn hoeven te zijn. Nu moet dat nog wel: de chirurg heeft reacties van de patiënt nodig om te zien of elektrodes op de juiste plaats zitten. De patiënt moet de lange en onaangename behandeling dus bewust meemaken. Maar omdat diens reacties straks niet meer nodig zijn, kan de patiënt straks rustig onder narcose.



Eindhoven Medical Robotics is van plan om het instrument op de markt te gaan brengen. (ANP)