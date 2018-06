Darmbacterie VRE in Maasstad Ziekenhuis

In het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam is bij 25 (ex-)patiënten de besmettelijke darmbacterie VRE aangetroffen. Twee van hen liggen nog in het ziekenhuis.

"We treffen de nodige voorzorgsmaatregelen zodat deze bacterie niet in de omgeving aanwezig blijft en niet wordt overgedragen", aldus het Maasstad Ziekenhuis. Patiënten die op dezelfde afdeling lagen met mensen die besmet zijn geraakt, worden gecontroleerd. Zij krijgen een kweekset thuisgestuurd met informatie om de kweek zelf te kunnen doen. Ook wordt er extra gereinigd en gedesinfecteerd in het ziekenhuis.

De VRE-bacterie (vancomycine-resistente enterokok) is niet gevaarlijk voor gezonde mensen, maar verhoogt het risico op infecties bij ernstig zieke patiënten met bijvoorbeeld long- of hartproblemen. In het ernstigste geval kunnen de infecties tot de dood leiden. (ANP)