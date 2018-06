'Ebola in Congo is grotendeels onder controle'

De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is grotendeels onder controle, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN, de WHO. Sinds 9 juni, toen de laatste geregistreerde zieke door het virus overleed, zijn geen nieuwe gevallen ontdekt.

De WHO beziet de situatie met "voorzichtig optimisme", ondanks dat in afgelegen gebieden langs de rivier Congo mensen besmet kunnen zijn die nog niet zijn gevonden. De jongste uitbraak heeft sinds begin april 28 mensen het leven gekost.

Het sterftecijfer door ebola is hoog. Een kwart tot 90 procent van de geïnfecteerden overlijdt. Door een rampzalige epidemie in 2014 en 2015 stierven in Liberia, Sierra Leone en Guinee ongeveer 11.000 mensen. (ANP/RTR)