Honderden sterfgevallen in Engels horrorziekenhuis

Minstens 450 patiënten van een ziekenhuis in het Engelse Gosport zijn tussen 1989 en 2000 overleden door het structureel en onrechtmatig toedienen van zware pijnstillers. De zaak kwam aan het rollen nadat tussen 2009 en 2013 zes andere patiënten onder vergelijkbare omstandigheden overleden.

Volgens een onderzoekscommissie heeft het Gosport War Memorial ziekenhuis zich schuldig gemaakt aan "veronachtzaming van het menselijk leven". Uit een deze week verschenen rapport blijkt dat het ziekenhuis een ‘geïnstitutionaliseerd beleid’ voerde, waarbij gevaarlijke doses opioïde pijnstillers werden voorgeschreven. “Er was een cultuur van het verkorten van het leven van een aanzienlijk aantal patiënten”, aldus de commissie. Spil in het schandaal is de inmiddels gepensioneerde arts Jan Barton. Waarschuwingen van verpleegkundigen en familieleden over haar voorschrijfgedrag werden genegeerde.

Vervolging

Het vernietigende rapport is het resultaat van jarenlang onderzoek waarbij de medische gegevens van 140.000 patiënten zijn onderzocht. Waarschijnlijk is het werkelijke aantal vroegtijdig overleden patiënten hoger dan 450. Tweehonderd anderen is waarschijnlijk hetzelfde lot ten deel gevallen, maar hun medische gegevens waren niet te vinden. De Britse minister van volksgezondheid Jeremy Hunt heeft aangegeven dat de politie en de aanklagers op basis van het rapport zullen onderzoeken of er grond is voor strafrechtelijke vervolging.