Minder spijt na samen beslissen over prostaatkankerzorg

Mannen die actief betrokken worden bij het kiezen van een behandeling hebben meer kennis over prostaatkanker, zijn zekerder over hun keuze en hebben minder spijt van de behandeling. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Marie-Anne van Stam van het UMC Utrecht en Antoni van Leeuwenhoek.

Prostaatkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen in West-Europa. In Nederland krijgen jaarlijks 11.000 mannen de diagnose prostaatkanker. Van Stam onderzocht welke factoren van invloed zijn op het kiezen van een behandelmethode en welke effecten deze keuze kan hebben op de kwaliteit van leven van de patiënt.

Verkeerd beeld

Bij niet uitgezaaide prostaatkanker zijn er verschillende behandelopties met een vergelijkbare levensverwachting. Elke optie heeft verschillende voor- en nadelen. In haar proefschrift stelt de promovenda dat vrijwel alle mannen rapporteerden dat zij actief betrokken werden bij het kiezen van een behandeling. Toch heeft meer dan de helft van de mannen met prostaatkanker een verkeerd beeld over de verschillen tussen de voor- en nadelen van behandelingen.

Het is dus niet alleen belangrijk dat patiënten meebeslissen, maar vooral ook dat zij een goed beeld hebben over de verschillende opties. Als een patiënt niet goed weet waar hij voor kiest, is het risico aanwezig dat er gekozen wordt voor een behandeling die niet goed aansluit op zijn leven. Daarom is het noodzakelijk dat medisch specialisten voorafgaande aan de behandelkeuze nagaan of een patiënt een goed beeld heeft van de behandelingen en de mogelijke bijwerkingen, aldus de promovenda.