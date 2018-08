ADRZ opent nieuw moeder- en kindcentrum

Het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) in Goes opent eind september een nieuw moeder- en kindcentrum, bestaande uit een vernieuwde kinderafdeling, kraamafdeling en verlosafdeling. Het ziekenhuis levert in het centrum zorg aan zwangere vrouwen, kraamvrouwen, pasgeborenen en kinderen tot 18 jaar.

Met het nieuwe moeder- en kindcentrum wil het ADRZ aansluiten op de behoeften die kinderen, ouders en aankomende ouders hebben wanneer zij medische zorg nodig hebben. Het centrum is zo ontworpen dat moeder, partner en kind tijdens hun verblijf zo veel mogelijk bij elkaar kunnen blijven. Op de kraamafdeling kan bijvoorbeeld de partner bij moeder en kind op de kamer blijven slapen. Op de kinderafdeling is in de kamer ook een bed voor een van de ouders.

De ruimtes in het nieuwe centrum worden huiselijk en gezellig ingericht. Er komen ruime eenpersoonskamers met eigen voorzieningen en de verloskamers krijgen een eigen badkamer. Ook krijgt het centrum een speelkamer voor kinderen, een recreatieruimte voor jongeren en vier couveusesuites voor pas bevallen moeders en hun baby.