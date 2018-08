Verzorgende onterecht ontslagen na medicatiefout

Woonzorgcentrum De Beyart in Maastricht heeft een verzorgende die fouten maakte met medicatie ten onrechte ontslagen, oordeelt de rechtbank in Maastricht in een kort geding. Dit schrijft De Limburger.

De Beyart ontsloeg de verzorgende op staande voet begin mei nadat zakjes met medicatie waren aangetroffen die zij had moeten uitdelen. De verzorgende had onterecht afgetekend dat ze de medicijnen aan bewoners had verstrekt. De leidinggevende riep de vrouw na de vondst op het matje, die zei niet te weten hoe het had kunnen gebeuren. Niet alleen ontsloeg de zorgorganisatie de verzorgende, ook deed De Beyart volgens De Limburger aangifte bij de politie van poging tot zware mishandeling, onthouden van zorg en medicijnen aan cliënten en valsheid in geschrifte.

De rechtbank is het niet eens met het ontslag en vindt dat de zorgaanbieder vooral kritisch naar zijn eigen aandeel moet kijken. De verzorgende heeft een paar maanden voor het incident gewaarschuwd voor hoge werkdruk en problemen rond de verstrekking van medicijnen.