Van der Weijden zwemt 2,5 miljoen bij elkaar voor kankeronderzoek

Hoewel hij voortijdig moest afhaken heeft de elfstedenzwemtocht van Maarten van der Weijden tot nu toe ruim 2,5 miljoen euro opgebracht. Met het geld dat door de zwemactie is opgehaald, draagt hij bij aan kankeronderzoek. Het bedrag kan de komende dagen nog oplopen.

Van der Weijden werd maandagavond gehuldigd in Leeuwarden. "Ik ben heel blij in Leeuwarden te zijn. Het was een heel bijzondere tocht", zei de olympisch zwemkampioen, terwijl hij op een brancard naar het podium werd gereden.

Even voorbij het Friese Burdaard stopte hij ermee omdat zijn begeleidend arts het niet langer verantwoord vond om door te gaan. De zoutbalans in het lichaam van de zwemmer was verstoord geraakt. Door misselijkheid kon hij ook geen medicijnen binnenhouden. Bovendien was hij in het water in slaap gevallen. Van der Weijden had er toen 163 van de 200 kilometer op zitten.

Hij ging naar het ziekenhuis, sliep daar een aantal uren en kon toch bij zijn huldiging zijn. "Ik heb alles gegeven. Ik vind het hartverwarmend dat jullie hier allemaal zijn." Op de vraag of hij dit nog een keer gaat doen, zei hij: "Ik moet er niet aan denken." (ANP)