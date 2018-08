Careyn benoemt nieuwe directeur Utrecht Stad

Hans Admiraal treedt aan als directeur voor het district Careyn Utrecht Stad per 1 september. Hij volgt interim-directeur Jacqueline Scheidsbach op, die onder vuur lag vanwege een voorgenomen dubbele verhuizing van bewoners van zorgcentrum Tuindorp-Oost.

Bewoners van het zorgcentrum moeten eerst binnen het huidige pand verhuizen en vervolgens daarna naar het nieuwe gebouw dat momenteel gebouwd wordt en op z’n vroegst eind 2019 af is. Careyn zegt de kwaliteit en veiligheid van de bewoners op hun huidige woonplek niet langer te kunnen garanderen. Omroep Max bracht naar buiten dat er onrust is ontstaan onder bewoners vanwege de dubbele verhuizing. Een voorlichtingsbijeenkomst hierover eerder deze zomer heeft daar blijkbaar geen verandering in gebracht.

Niet lang na de bijeenkomst blijkt de raad van bestuur van Careyn Jacqueline Scheidsbach de wacht te hebben aangezegd. Zij wordt opgevolgd door Hans Admiraal, die volgens Careyn 26 jaar ervaring in de zorg heeft opgedaan als specialist ouderengeneeskunde en als directeur. Daarmee heeft hij niet alleen voldoende bagage, "maar vooral ook het enthousiasme om zich voor Careyn Utrecht Stad optimaal in te zetten". Met zijn benoeming komt de raad van bestuur tevens tegemoet aan de wens van de organisatie om het aantal interim-managers en -directeuren te verminderen.

---

Zorgvastgoed kent veel uitdagingen: te weinig geld, ingewikkelde samenwerkingsafspraken, veranderende demografie, de veroudering van de portefeuille en knellende kaders vanuit wet- en regelgeving. Kom meer te weten tijdens het congres 'De nieuwe generatie Zorgvastgoed' op 11 oktober 2018. Meer informatie leest u op de website.