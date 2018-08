Tijgermug duikt op in Aalten

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat in het Gelderse Aalten de Aziatische tijgermug bestrijden. Aanleiding is dat de exotische mug daar werd aangetroffen in een val die de NVWA had geplaatst.

Het bestrijden van de tijgermug gebeurt in een gebied van 500 meter rondom de locatie waar de mug is gevangen. Omwonenden zijn per brief geïnformeerd. "De bestrijding is een voorzorgsmaatregel om te voorkomen dat de muggen zich vestigen in Nederland", aldus de NVWA.

De tijgermug werd in 2005 voor het eerst aangetroffen in Nederland. Het insect komt oorspronkelijk uit Azië, maar heeft zich via internationale transporten verspreid over grote delen van de wereld.

De tijgermug steekt vooral overdag en kan allerlei virusziekten verspreiden. Maar volgens de NVWA is de kans dat de muggen die tot nu toe in Nederland zijn aangetroffen virussen van bepaalde infectieziekten, zoals dengue (knokkelkoorts), chikungunya en zikakoorts, bij zich dragen te verwaarlozen. (ANP)