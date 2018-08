Roxanne Vernimmen versterkt raad van bestuur OLVG

Roxanne Vernimmen treedt per 1 november toe tot de raad van bestuur van ziekenhuis OLVG. Ze volgt Francoise Dings op, die na acht jaar vertrekt uit de raad.

Vernimmen is sinds 2007 voorzitter raad van bestuur van Altrecht. Daarvoor bekleedde zij verschillende bestuurlijke functies binnen de ggz. Ook werkte zij als projectleider van de stedelijke crisisdienst ggz in Amsterdam en bij een vijftal instellingen voor geestelijke gezondheidszorg. Vernimmen verdiepte zich in rehabilitatie, recovery, beleidspsychiatrie en intercultureel management. Ze studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en specialiseerde zich in psychiatrie.

In de raad van bestuur van het OLVG gaat Vernimmen zich met name richten op de operationele zaken van het ziekenhuis. Het bestuur is verheugd met haar komst, zo laat rvb-voorzitter Maurice van den Bosch weten. "Roxanne Vernimmen neemt veel bestuurlijke ervaring mee en ze heeft een scherp oog voor de rol en ontwikkeling van de medewerker rondom de patiënt. Als geboren en getogen Amsterdamse is zij een waardevolle aanwinst in ons bestuur."

Vertrek

Dings nam vorig jaar het besluit om deze zomer haar termijn niet te verlengen, na afronding van twee bestuurstermijnen van vier jaar. Eerder dit jaar vertrok ook voorzitter Hans van der Schoot uit de raad van bestuur van het OLVG. Hij is sinds 1 april voorzitter van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Het OLVG laat weten Dings en Van der Schoot "zeer erkentelijk" te zijn voor wat zij voor het ziekenhuis betekend hebben. "Met de fusie van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis en het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis hebben zowel Hans als Françoise een enorme bijdrage geleverd aan de verbetering van de zorg in Amsterdam. Wij kunnen nu doorbouwen op wat is neergezet en daar ben ik ze ontzettend dankbaar voor", aldus Van den Bosch.