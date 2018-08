Pilot met triage-app voor ambulances verlengd

Regio Midden Nederland gaat de pilot met de Trauma Triage App met een paar maanden verlengen. De app helpt ambulancepersoneel om het juiste ziekenhuis te kiezen voor ernstig gewonde patiënten. Dat helpt mogelijk de kans op overleving vergroten en de kans op blijvend letsel verkleinen. De eerste resultaten worden begin volgend jaar verwacht. Inmiddels zijn met steun van ZonMW ook pilotprojecten gestart in Zuid-West Nederland, Noord-Holland/Flevoland en Limburg.

De pilot in Midden-Nederland is in september 2017 gestart. De Regionale Amublance Voorziening Utrecht (RAVU) nam de Trauma Triage App (TTAPP) als eerste in gebruik. In de app beantwoordt de ambulanceverpleegkundige een aantal vragen over de aard van de verwondingen en de toestand van de patiënt. De antwoorden leiden naar een advies, gebaseerd op eerdere data, met het type ziekenhuis waar de patiënt het best naar toe kan worden gebracht.

Netflix

De TTAPP is ontwikkeld door de RAVU, samen met traumachirurgen van UMC Utrecht. Er wordt inmiddels al gewerkt aan een versie 2.0, die nog beter gebruik maakt van big data en algoritmen. De ontwikkelaars vergelijken het in het AD van 21 augustus met Netflix dat bepaalt welke series of films je leukt zal vinden. Zo kan ambulancepersoneel nog beter voldoen aan de landelijke normen. Gemiddeld zorgen de inschattingen van verpleegkundigen ervoor dat ongeveer tweederde van de slachtoffers in het juiste ziekenhuis terechtkomen. Het Zorg Instituut Nederland eist dat zeker 90 procent direct naar het goede ziekenhuis gaat.